Врачи в Подмосковье вернули зрение почти ослепшему пожилому мужчине

В Долгопрудненскую больницу поступил 85-летний мужчина, который жаловался на сильное ухудшение зрения, у него выявили осложненную бурую катаракту обоих глаз. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что данный недуг формировался у пациента в течение нескольких лет на фоне приема лекарств от другого заболевания. Мужчине провели операцию по восстановлению зрения, которая состояла из двух этапов.

«На первом мы провели дополнительное обследование пациента и микрохирургическую операцию на одном глазе. Затем, после дня наблюдений, выписали пациента домой для восстановления перед оперативным вмешательством на втором глазе. Через неделю пациента повторно госпитализировали и выполнили микрохирургическую операцию на втором глазе. Обе операции прошли успешно», — рассказала хирург-офтальмолог Ирина Ильинская.

По ее словам, в ходе хирургического вмешательства поврежденные хрусталики глаз заменили на импланты, зрение в обоих глазах было восстановлено до 70%. Пациента уже выписали домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.