Врачи в Подмосковье вытащили орех из уха ребенка

В МОНИКИ имени Владимирского поступил ребенок с орехом в ухе, его туда засунул его старший брат, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. За несколько часов нахождения в ухе орех расширился от влажности, что усилило отек и боль.

«Для извлечения инородного тела понадобилась госпитализация мальчика. Под седацией мы достали орех без разрезов и хирургического вмешательства. Седация — медикаментозный сон с сохранением всех функций организма. Это максимально безопасно для детей», — рассказал руководитель отделения оториноларингологии Виктор Егоров.

В ведомстве уточнили, что мальчика уже выписали, он смог вернуться к обычной жизни. Врачи подчеркнули, что орехи и бобовые представляют большую опасность, если попадут в лор-органы. В этом случае пациентам советуют сразу же обратиться к специалисту и не терять время на самостоятельные попытки извлечь их.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.