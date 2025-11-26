Врачи в Подольске спасли мужчину с кровоточащей опухолью носа

Врачи Подольской больницы спасли мужчину с кровоточащей опухолью, которая развилась в его носовой полости. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В отоларингологическое отделение учреждения обратился житель в возрасте 34 лет. Пациент жаловался на заложенность и кровянистые выделения из правой половины носа. До этого мужчине диагностировали капиллярную гемангиому носа — это доброкачественная опухоль.

Врачи в тот же день прооперировали пациента, удалив из носовой полости патологические ткани. После этого неприятные симптомы исчезли. На данный момент мужчина выписан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности реализации программы по диспансеризации.