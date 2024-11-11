Врачи в Подольске спасли мужчину с редкой опухолью кишечника

Специалисты Подольской больницы спасли мужчину в возрасте 57 лет с редкой опухолью кишечника, передает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель, который жаловался на слабость, головокружение и черный стул. По его словам, перечисленные симптомы периодически возникали в течение последних лет, а несколько дней назад усилились.

В ходе обследования выяснилось, что у пациента в тонкой кишке образовалась опухоль. Ее размер составлял восемь сантиметров. Жителю требовалась операция.

Перед операцией мужчине провели интенсивную терапию, чтобы восстановить уровень гемоглобина — изначально он был в четыре раза ниже нормы.

Когда состояние мужчины стабилизировалось, его прооперировали. Врачи удалили опухоль и участок кишки, где она располагалась. После этого специалисты восстановили целостность кишечника.

Операция прошла успешно. На данный момент мужчина уже выписан под амбулаторное наблюдение.