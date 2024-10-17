Врачи в Пушкино по частям собрали руки и ноги мотоциклиста, попавшего в ДТП

Специалисты Пушкинской клинической больницы им. проф. Розанова спасли мотоциклиста с множественными переломами после дорожной аварии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил водитель мотоцикла в возрасте сорока лет. У пациента выявили множество оскольчатых переломов рук и ног, а также травмы грудной клетки, живота и правого плеча.

У мужчины был травматический шок. Сначала его направили в реанимационное отделение, чтобы стабилизировать состояние. После этого пациента прооперировали.

В ходе операции врачи восстановили положение осколков костей и закрепили фрагменты пластинами и штифтами. Также пациенту провели неоднократное переливание компонентов крови.

Операция длилась три часа. Сейчас пациент находится в отделении реабилитации. Через полтора года его снова прооперируют, чтобы удалить штифты и пластины.