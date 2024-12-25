Врачи в Пушкино спасли женщину, которая чуть не умерла из-за проглоченной рыбьей кости

Специалисты Пушкинской клинической больницы им. профессора Розанова спасли женщину, которая задыхалась из-за проглоченной ранее рыбьей кости. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 62 лет. Женщина жаловалась на затрудненное дыхание, тошноту и рвоту.

В ходе обследования у нее выявили воспаление средостенья — в этом месте находятся трахея, пищевод, сердце. Причиной стало повреждение пищевода рыбьей костью. Оказалось, что ранее пациентка ела рыбу и почувствовала легкий укол костью, однако не обратила на это внимания.

Женщине грозил летальный исход, и ее экстренно направили на операцию. Врачи устранили очаги воспаления, провели санацию и восстановили работу поврежденных органов.

Операция длилась два часа и прошла успешно. На данный момент женщина выписана домой.