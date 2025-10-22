Врачи в Раменском извлекли из желудка ребенка ключ от металлической банки

Специалисты Раменской больницы помогли ребенку, который проглотил крупный ключ от металлической банки. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мальчик в возрасте полутора лет. В ходе рентген-диагностики в его желудке был выявлен ключ от банки. Органы повреждены не были.

Врачи эндоскопическим методом аккуратно извлекли инородный предмет. Ребенок отделался легким испугом. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже находится дома.

