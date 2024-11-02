Врачи в Раменском помогли пациентке стать мамой в восьмой раз

В Раменскую больницу поступила 43-летняя беременная женщина с признаками родовой деятельности, врачи помогли ей родить восьмого ребенка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Женщина родила здоровую девочку весом 4,9 тысячи граммов и ростом 58 сантиметров. У пациентки уже есть три девочки и четыре мальчика, семью уже наградили медалью ордена «Родительская слава».

«Ребенок был крупным, что создавало определенные риски при естественных родах. Акушерская бригада была готова к любому развитию событий. Благодаря профессионализму наших врачей роды прошли благополучно и для мамы, и для новорожденной», — рассказала заведующая родовым отделением Светлана Слюндина.

Мать и новорожденную уже выписали домой, за их состоянием будут наблюдать врачи. Напомним, что о системе родовспоможения в регионе можно узнать на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.