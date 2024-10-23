Врачи в Раменском помогли родить женщине, перенесшей рак груди
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Специалисты Раменской больницы помогли в четвертый раз родить женщине, которая перенесла рак груди. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение обратилась жительница в возрасте 41 года. Ранее она перенесла восемь курсов химиотерапии, а также удаление и пластику одной молочной железы. Женщина хотела родить в четвертый раз, но боялась осложнений после онкологии.
С самого начала беременности пациентка была под наблюдением мультидисциплинарной бригады врачей. Благодаря регулярному контролю анализов беременность протекала благоприятно и естественные роды прошли успешно.
В результате родился здоровый мальчик весом 3760 граммов и ростом 53 сантиметра. На данный момент жительница и ее новорожденный сын уже выписаны.