Врачи в Раменском помогли родить женщине, перенесшей рак груди

Специалисты Раменской больницы помогли в четвертый раз родить женщине, которая перенесла рак груди. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 41 года. Ранее она перенесла восемь курсов химиотерапии, а также удаление и пластику одной молочной железы. Женщина хотела родить в четвертый раз, но боялась осложнений после онкологии.

С самого начала беременности пациентка была под наблюдением мультидисциплинарной бригады врачей. Благодаря регулярному контролю анализов беременность протекала благоприятно и естественные роды прошли успешно.

В результате родился здоровый мальчик весом 3760 граммов и ростом 53 сантиметра. На данный момент жительница и ее новорожденный сын уже выписаны.