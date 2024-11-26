Врачи в Раменском спасли мужчину с огромной кистой и отмирающей поджелудочной железой

Специалисты Раменской больницы спасли мужчину с крупной кистой и частичным некрозом поджелудочной железы. О случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 44 лет. Состояние мужчины оценивалось как тяжелое. Пациент жаловался на сильную боль в животе. Выяснилось, что у него острый панкреатит. При этом были диагностированы киста объемом три литра и некроз поджелудочной.

Мужчину направили на операцию. Ее провели эндоскопическим методом. Через небольшие проколы в брюшной стенке была установлена трубка для дренажа содержимого кисты. Также были восстановлены все важные процессы поджелудочной.

На данный момент пациент готовится к выписке. Установленный дренаж планируется удалить в течение года, когда опустошится и исчезнет киста.