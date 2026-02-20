Врачи в Сергиевом Посаде спасли 20-летнюю девушку с разбитым черепом после ДТП

В Сергиево-Посадской больнице врачи спасли девушку, которая разбила череп в результате дорожной аварии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили девушку в возрасте 20 лет. Состояние пациентки оценивалось как тяжелое. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, вдавленный перелом чешуи височной кости справа и гематому ушной раковины.

Из-за травм у девушки развился отек головного мозга, а вдавленные отломки височной кости давили на мозговую ткань. Пациентку экстренно прооперировали.

Специалисты удалили отломки вдавленного перелома височной кости и остановили кровотечение. В ходе операции при извлечении одного осколка другие фрагменты смещались глубже, однако врачи успешно завершили хирургическое вмешательство за час.

После операции пациентке провели инфузионную, симптоматическую и противоотечную терапии. На данный момент она выписана в стабильном состоянии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе будет построен новый корпус поликлиники — в микрорайоне Нахабино Красногорска.