Врачи в Сергиевом Посаде спасли 20-летнюю девушку с разбитым черепом после ДТП
Фото: [Медиасток.рф]
В Сергиево-Посадской больнице врачи спасли девушку, которая разбила череп в результате дорожной аварии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение на скорой доставили девушку в возрасте 20 лет. Состояние пациентки оценивалось как тяжелое. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, вдавленный перелом чешуи височной кости справа и гематому ушной раковины.
Из-за травм у девушки развился отек головного мозга, а вдавленные отломки височной кости давили на мозговую ткань. Пациентку экстренно прооперировали.
Специалисты удалили отломки вдавленного перелома височной кости и остановили кровотечение. В ходе операции при извлечении одного осколка другие фрагменты смещались глубже, однако врачи успешно завершили хирургическое вмешательство за час.
После операции пациентке провели инфузионную, симптоматическую и противоотечную терапии. На данный момент она выписана в стабильном состоянии.
