Врачи в Сергиевом Посаде спасли мужчину, ногу которого намотало на мотокультиватор

Специалисты Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, ногу которого намотало на мотокультиватор. О случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 74 лет, нога которого во время вспашки земли на даче попала во вращающийся механизм мотокультиватора. Мужчину доставили в больницу вместе с плугом. На момент поступления конечность была холодной и посиневшей. Состояние пациента оценивалось как тяжелое.

Врачи диагностировали открытый оскольчатый перелом костей правой голени со смещением отломков, рваную рану бедра и обширную лоскутную рану левой голени.

Пациента экстренно направили на операцию. Хирурги промыли раны и закрепили отломки костей в анатомически правильном положении, восстановили кровоток и устранили сдавление сосудов.

После операции мужчине провели противовоспалительную терапию, а затем — остеосинтез. Титановую пластину для закрепления костей установили через маленький разрез.

На данный момент мужчина выписан на амбулаторное лечение. Его ждет период реабилитации в условиях поликлиники.