Врачи в Сергиевом Посаде спасли мужчину от ампутации ноги

Специалисты Сергиево-Посадской больницы помогли мужчине, которому грозило развитие гангрены и, как следствие, ампутация ноги. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение в тяжелом состоянии поступил житель в возрасте 53 лет, который жаловался на острую боль в ноге от паха до колена. Выяснилось, что у пациента перекрыт кровоток в артерии. Нога мужчины была холодной и начала синеть. Подобное состояние грозило развитием гангрены и ампутацией конечности.

Врачи экстренно направили пациента на операцию. Специалисты восстановили кровоток в паховой области и проходимость артерии в бедре. Также была проведена пластика артерий. С помощью специальных раздувающихся баллонов артерии в конечности были открыты и восстановлены.

В результате кровоток в ноге восстановился. Конечность стала теплой, а кожа обрела нормальный цвет еще на операционном столе. На данный момент пациент выписан на амбулаторное лечение.