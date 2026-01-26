Врачи в Солнечногорске помогли жительнице родить в шестой раз

Специалисты Солнечногорской больницы помогли 39-летней жительнице родить шестого ребенка. О случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, в результате кесарева сечения родилась здоровая девочка весом 3400 г и ростом 52 см. Это кесарево сечение стало для женщины пятым.

Врачи тщательно спланировали операцию, и она прошла успешно и без осложнений. На данный момент женщина и ребенок выписаны.

В семье пациентки уже растут четыре девочки и один мальчик.

