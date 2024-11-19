Врачи в Видном помогли девушке, которая сломала нос, уронив на него мобильный телефон

Специалисты Видновской больницы помогли девушке, которая сломала нос, уронив на него мобильный телефон. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 24 лет. Пациентка рассказала, что листала в телефоне ленту новостей и уснула. В результате гаджет упал ей прямо на переносицу.

Врачи провели осмотр и направили девушку на операцию. Под местной анестезией ей зафиксировали отломки костей в правильном положении. Операция прошла успешно. Пациентка уже выписана домой.