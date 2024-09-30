Врачи в Видном спасли женщину с огромной миомой и трехдневным кровотечением

Специалисты Видновского перинатального центра спасли женщину с гигантской миомой и внутренним кровотечением, которое длилось три дня. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 41 года. Состояние пациентки оценивалось как тяжелое. На протяжении трех дней женщина страдала от сильной боли в животе. Оказалось, что у нее открылось внутреннее кровотечение.

В результате пациентка потеряла много крови, уровень гемоглобина составлял 29 г/л при норме 120 г/л. Женщину поместили в отделении реанимации и интенсивной терапии, после чего прооперировали, удалив миому весом около 500 граммов.

Операция прошла успешно. Также пациентке восполнили кровопотерю за счет возвращения ей собственной крови, очищенной на специальном аппарате. Затем женщину перевели в стационар. Когда состояние жительницы пришло в норму, ее выписали.