Врачи в Видном спасли женщину с жидкостью в мозге

Врачи Видновской больницы спасли женщину в возрасте 32 лет с жидкостью в мозге. О необычном случае рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница с рвотой, нарушением сознания и расстройством зрения. В ходе обследования у нее выявили окклюзионную гидроцефалию мозга. При этом заболевании в головном мозге человека скапливается избыточное количество жидкости. В результате внутричерепное давление повышается и возникает риск опасных неврологических нарушений.

Выяснилось, что ранее у женщины была обнаружена доброкачественная опухоль, и она перенесла операцию на мозге. Тогда врачи установили ей шунтирующую систему для отвода лишней жидкости в мозге. Пациентка регулярно проходила обследования, но внезапно у нее начались головные боли и тошнота.

Оказалось, что причиной ухудшения состояния стало то, что вокруг шунтирующей системы в мозге разрослась соединительная ткань, и шунт перестал работать. Женщину экстренно прооперировали, восстановив работу системы. Спустя час состояние пациентки улучшилось. На данный момент она выписана.