Врачи в Видном вернули возможность ходить пенсионерке, которая получила серьезный перелом в душевой

В учреждение поступила женщина в возрасте 97 лет, которая жаловалась на острую боль в левом тазобедренном суставе. В ходе обследования у нее выявили закрытый чрезвертельный перелом левой бедренной кости со смещением, который она получила в результате падения в душевой.

Как отметили врачи, подобные травмы крайне опасны и могут привести к летальному исходу. в связи с этим пациентку направили на операцию. Несмотря на имеющиеся осложнения — атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию и перенесенные инсульты — операция прошла успешно. Медики малоинвазивным методом всего за полчаса провели погружной остеосинтез кости, и спустя два дня женщина уже могла самостоятельно передвигаться с помощью ходунков.

Также женщина прошла курс физиотерапии и дыхательной гимнастики. На данный момент она выписана на амбулаторное лечение. Ходить без костылей она сможет уже через несколько месяцев.