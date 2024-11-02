Врачи в Воскресенске провели операцию на грыже в прямой трансляции

Специалисты Воскресенской больницы провели пациенту операцию на грыже в прямом эфире. Трансляция была организована в рамках седьмого Всероссийского съезда герниологов, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Специалисты продемонстрировали коллегам герниопластику. Это современный метод лечения грыж с помощью сетчатых имплантов. Благодаря их установке в месте развития грыжи образуется прочный каркас из собственных тканей пациента.

Подмосковные врачи Центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки провели операцию с применением робот-ассистированной системы Да Винчи через небольшой разрез. В течение месяца установленный пациенту имплант прорастет соединительной тканью.