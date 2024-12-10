Врачи в Воскресенске удалили из мозга пациентки 10-сантиметровый тромб

Специалисты Воскресенской больницы удалили из мозга пациентки тромб, длина которого составила 10 сантиметров. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно поступила девушка в возрасте 23 лет. Состояние пациентки оценивалось как тяжелое: у нее отмечалось нарушение сознания, речи и подвижности конечностей.

В ходе обследования врачи выявили венозный инфаркт и отек головного мозга, к которым привел крупный тромб. Он образовался на фоне приема гормональных препаратов.

Растворить тромб не удалось, и девушку направили на операцию. Через небольшой прокол в вене в паховой области врачи выполнили вход в венозную систему пациентки, прошли до места образования тромба в головном мозге и извлекли его.

Операция длилась полтора часа и завершилась успешно. Ее провели малоинвазивным методом без общего наркоза. Сразу после нее в мозге пациентки восстановилось кровообращение и уменьшился отек. Сейчас девушка продолжает лечение в стационаре.