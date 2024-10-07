Врачи в Зарайске спасли женщину, у которой содержимое кишечника попало в брюшную полость

Специалисты Зарайской больницы спасли женщину, у которой содержимое кишечника попало в брюшную полость. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 57 лет. Пациентка жаловалась на сильную боль в животе, длящуюся несколько дней. В ходе обследования медики выявили у пациентки разлитый перитонит. Воспаление произошло из-за того, что содержимое кишечника женщины через отверстие в кишке попало в брюшную полость.

Состояние пациентки оценивалось как тяжелое, и ее экстренно направили на операцию. Специалисты удалили поврежденные участки кишечника и восстановили его целостность, а также очистили и санировали брюшную полость.

Как только женщина пройдет реабилитацию, ее еще раз прооперируют — чтобы восстановить функции ЖКТ.