Время проезда увеличили на двух шоссе Подмосковья благодаря корректировке режима работы трех светофоров. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, два светофора перенастроили в Красногорске: на пересечении Путилковского шоссе со Спасо-Тушинским бульваром в деревне Путилково и на повороте с шоссе на Проектируемый проезд 6411.

Еще один светофор перенастроили на Каширском шоссе в Видном Ленинского городского округа. Благодаря этому также увеличилось время поворота налево с Володарского шоссе для общественного транспорта.