Все котельные в Подмосковье будут дистанционно передавать данные о работе в единую систему
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Все подмосковные котельные будут дистанционно передавать данные о своей работе в единую систему. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.
Так, в регионе появилась специальная интерактивная карта. Сейчас на ней представлена информация о 1118 котельных — температура и давление на объектах. До конца года на карту нанесут 2,1 тысячи котельных.
В некоторых городских округах уже полностью завершили работу по обеспечению передачи данных в единую систему. В числе этих муниципалитетов Пушкино, Мытищи, Реутов, Лыткарино.