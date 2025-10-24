«Все сделано с душой»: участник программы «Герои Подмосковья» рассказал об обучении

Программа «Герои Подмосковья» позволяет участникам специальной военной операции получить ощутимый результат в обучении. Об этом рассказал участник СВО, сержант запаса, лейтенант МВД, участник программы «Герои Подмосковья» Александр Александров.

«Вдохновляет внимание организаторов. Все сделано не формально, а с душой — от начала до конца. Высокий уровень организации, возможность общения с практиками, людьми, имеющими высокий статус в госвласти», — сказал Александров.

По его словам, военные могут задать свои вопросы и разобрать ошибки, которые были сделаны в ходе обучения. Он добавил, что каждый, кто дойдет до финала, сможет стать специалистом госуправления.

Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.