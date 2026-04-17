С уходом зимних холодов в Подмосковье постепенно устанавливается теплая погода. Вместе с ней приходит пора первых весенних цветов. 19 апреля отмечается красивый неофициальный праздник — Всемирный день подснежника. Он был учрежден в Англии в 1984 году и с тех пор символизирует надежду, победу тепла над холодом и пробуждение природы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Хотя подснежники прочно ассоциируются с началом весны, в дикой природе Подмосковья эти цветы не встречаются. Как пояснил Виталий Мосин, министр экологии и природопользования Московской области, все подснежники, которые можно увидеть в местных садах и парках, высажены декоративно — они не являются частью естественной флоры региона.

Министр обратился к жителям с важной просьбой: не срывать эти нежные цветы и не пытаться пересаживать их в леса. Попытки «помочь природе», высаживая подснежники за пределами благоустроенных территорий, не только бесполезны, но и могут нанести вред экосистеме. Естественное восстановление флоры требует профессионального подхода и не достигается стихийной пересадкой культурных растений.

Родиной подснежников считаются южные районы России, в частности, предгорья Кавказа и Крыма. Всего на территории страны произрастает 7 из 20 известных видов этого растения. При этом 4 вида подснежников занесены в Красную книгу РФ, что подчеркивает их уязвимость и необходимость бережного отношения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году для лесничеств региона закупят свыше 120 единиц спецтехники.