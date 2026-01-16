Всероссийская акция, приуроченная к празднованию Дня артиста, пройдет в январе

Федеральное агентство по делам молодежи при участии некоммерческих и партнерских организаций ежегодно реализует всероссийские акции. В период с 15 по 17 января 2026 года состоится Всероссийская акция, приуроченная к празднованию Дня артиста.

В Подмосковье на эту зиму запланировали проведение около 1 тыс. массовых мероприятий — культурной и спортивной направленности. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

К реализации мероприятий в рамках указанной всероссийской акции присоединяются федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, корпорации, некоммерческие организации, граждане Российской Федерации и соотечественники в зарубежных странах.

День артиста – это профессиональный праздник, который объединяет театральных деятелей, актеров кино и цирка, композиторов, музыкантов, художников и эстрадных исполнителей. Эти творческие профессионалы работают над сохранением и развитием культурного наследия России.