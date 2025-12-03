Всероссийская акция в честь Дня Героев Отечества «#Спасибо_Героям» пройдет в декабре

Федеральное агентство по делам молодежи при участии некоммерческих и партнерских организаций ежегодно реализует всероссийские акции. В период с 7 декабря по 9 декабря 2025 года состоится Всероссийская акция, приуроченная к празднованию Дня Героев Отечества «#Спасибо_Героям».

В рамках акции будут проведены мероприятия, в ходе которых будут организованы пункты сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Также будет запущен онлайн-флешмоб, в рамках которого каждый сможет поделиться вдохновляющей историей Героя. Для участия необходимо опубликовать поздравление с Днем Героев Отечества в соцсетях, в описании к посту поделиться историей Героя, использовать хештег #Спасибо_Героям.

Акция направлена на повышение общественного сознания о значении героизма и самопожертвования для защиты Родины, укрепление гражданского единства и уважения к военной истории страны. Кроме того, акция способствует формированию активной гражданской позиции среди молодежи и вдохновляет на участие в добрых делах в поддержку ветеранов и действующих военнослужащих.