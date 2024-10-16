Всероссийская детская культурно-просветительская акция «Я — россиянин» пройдет в Подмосковье

Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. Его цель — укрепить межнациональное и межрелигиозное единство жителей страны и рассказать молодому поколению об истории праздника. В этом году акция будет проходить в школах: для ребят проведут единый цифровой урок.

В прошлом году в акции приняли участие более 714 тысяч детей и 18 тысяч учителей. Ожидается, что участниками мероприятия в этом году станут полтора миллиона школьников.