Всероссийская детская культурно-просветительская акция «Я — россиянин» пройдет в Подмосковье
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Всероссийская детская культурно-просветительская акция «Я — россиянин» состоится в Подмосковье, передает Министерство информации и молодежной политики Подмосковья.
Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. Его цель — укрепить межнациональное и межрелигиозное единство жителей страны и рассказать молодому поколению об истории праздника. В этом году акция будет проходить в школах: для ребят проведут единый цифровой урок.
В прошлом году в акции приняли участие более 714 тысяч детей и 18 тысяч учителей. Ожидается, что участниками мероприятия в этом году станут полтора миллиона школьников.