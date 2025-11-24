Всероссийская художественная выставка «Русская душа в красках» открылась в Подольске

В Подольске открылась Всероссийская художественная выставка «Русская душа в красках» Союза художников России. В экспозиции представлено 130 работ 46 мастеров, в том числе 14 произведений из Подольска.

В Мытищинской галерее искусств до этого открылась выставка Дарьи Смирновой «Взгляд», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках открытия выставки в Подольске прошло выступление воспитанников школы бального танца «Премьера» и певицы Надежды Ермаковой.

Выставка будет работать до 14 декабря. Возрастное ограничение 0+.

