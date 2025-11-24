Всероссийская художественная выставка «Русская душа в красках» открылась в Подольске
Более 100 работ представили на выставке «Русская душа в красках» в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске открылась Всероссийская художественная выставка «Русская душа в красках» Союза художников России. В экспозиции представлено 130 работ 46 мастеров, в том числе 14 произведений из Подольска.
В Мытищинской галерее искусств до этого открылась выставка Дарьи Смирновой «Взгляд», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В рамках открытия выставки в Подольске прошло выступление воспитанников школы бального танца «Премьера» и певицы Надежды Ермаковой.
Выставка будет работать до 14 декабря. Возрастное ограничение 0+.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в парках региона в рамках зимнего сезона.