Всероссийская лыжная гонка пройдет Красногорске

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Красногорская лыжня» состоятся в Подмосковье на выходных. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Это одни из старейших лыжных соревнований в России — их проводят с 1968 года. Местом проведения мероприятия традиционно станет лыжный стадион «Зоркий».

За победу в соревнованиях будут бороться лыжники со всей страны. Подмосковье будут представлять более 70 человек. Победителей определят среди мужчин и женщин в дисциплине «спринт» в свободном и классическом стиле.