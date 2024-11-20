Всероссийские конкурсы профессионального мастерства студенческих отрядов пройдут в Подмосковье

Конкурсы проведут по шести направлениям: сельскохозяйственное, педагогическое, строительное, сервисное, отряды проводников и ж/д транспорта. В среду в Красногорске состоялось открытие цикла соревнований.

«На этот раз мы рады приветствовать студотряды со всех регионов России — это более 600 участников. Студенты смогут продемонстрировать свои навыки, знания и творческий подход к работе в различных областях. Желаю всем удачи!» - сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

В рамках конкурса по сельскохозяйственному направлению состязания пройдут по девяти компетенциям, по строительному — по шести, по сервисному — по пяти, по ж/д — по двум компетенциям. Конкурс среди педагогов делится на творческую и теоретическую часть, а также этап оказания первой помощи. Аналогичным образом будет проходить конкурс среди проводников.