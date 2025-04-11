Всероссийские соревнования «Чудо-шашки» прошли в Химках

В Химках на базе 31-й школы провели региональный этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки», его участниками стали 1,5 тыс. школьников из разных городов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В региональном этапе состязались 30 команд, которые прошли отборочные и муниципальные испытания. Организаторами соревнований стали Министерство физической культуры и спорта Московской области, Министерство образования Московской области и областная Федерация шашек.

«Эти соревнования учат молодых спортсменов стратегии, терпению и уважению к сопернику. И, конечно, дарят радость победы и дух здоровой конкуренции», — поделился президент Федерации шашек России, депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин.

По итогам состязаний лучшие команды представят регион в финале, который пройдет среди школьников со всей России в мае.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.