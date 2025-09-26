Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта пройдет в Раменском

В Раменском округе во дворце спорта «Борисоглебский» проходит Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта среди учащейся молодежи «Победа», в нем принимают участие спортсмены из 43 регионов России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В рамках соревнований 200 участников в возрасте от 16 до 25 лет будут состязаться в спортивном программировании, гонках дронов и фиджитал-стрельбе. Лучшие из них встретятся в финале фестиваля.

В рамках фестиваля также проходят мастер-классы по игре «дронобол», гжельской росписи и плетению маскировочных сетей. На площадке есть интерактивная «фиджитал-книга», робот-помощник «промобот», 3D-принтер, зона виртуальных симуляторов и развлечений и не только.

Мероприятие пройдет в рамках государственной программы «Спорт России», его организовали Министерство спорта РФ, Федеральный центр подготовки спортивного резерва, Министерство физической культуры и спорта Московской области, Федерация спортивного программирования России, Федерация гонок дронов России, Всероссийская федерация фиджитал-спорта и Российский студенческий спортивный союз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.