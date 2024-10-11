Пятый Всероссийский форум выпускников детдомов «Мы нужны друг другу» прошел в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Форум был организован Содружеством выпускников детских домов «Дети всей страны». Председатель высшего координационного совета организации Альберт Сарбалав поприветствовал участников.

«Каждый из делегатов — это доказательство того, что вместе мы можем преодолеть трудности. Спасибо всем за вашу активность. Давайте продолжать нашу работу с энтузиазмом, чтобы каждый воспитанник и выпускник чувствовал поддержку!» - сказал он.

Мероприятие провели в Красногорске. В нем приняли участие три с половиной сотни человек со всей страны.

В программе форума — нетворкинг-игра, практикум по оказанию первой помощи, блок интерактивных заданий для знакомства участников, панельная дискуссия на тему достижения успеха и самосовершенствования.