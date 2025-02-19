Второе уголовное дело возбудили в Подмосковье после ДТП, в котором пострадал мужчина-инвалид

Второе уголовное дело возбудили в Дмитровском округе после аварии, в результате которой получил травмы инвалид. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Так, в округе возбудили дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на улице Маркова. Такси сбило мужчину с ограниченными возможностями здоровья, который пересекал дорогу на инвалидной коляске. Гражданин получил травмы, его доставили в больницу. По факту случившегося завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Как отметили в Прокуратуре Подмосковья, пострадавший повторно обратился за медицинской помощью и был госпитализирован.