Второе уголовное дело возбудили в Подмосковье после ДТП, в котором пострадал мужчина-инвалид
В Дмитрове возбудили еще одно дело после того, как такси сбило инвалида
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Второе уголовное дело возбудили в Дмитровском округе после аварии, в результате которой получил травмы инвалид. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.
Так, в округе возбудили дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел на улице Маркова. Такси сбило мужчину с ограниченными возможностями здоровья, который пересекал дорогу на инвалидной коляске. Гражданин получил травмы, его доставили в больницу. По факту случившегося завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
Как отметили в Прокуратуре Подмосковья, пострадавший повторно обратился за медицинской помощью и был госпитализирован.