Уголовное дело возбудили в Дмитрове после ДТП, в котором пострадал инвалид

Уголовное дело было возбуждено в Дмитрове после дорожной аварии, в результате которой пострадал мужчина с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.

Авария произошла 18 февраля. Автомобиль такси марки Renault, за рулем которого находился гражданин 1993 года рождения, сбил мужчину на инвалидной коляске, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП инвалид получил травмы. Мужчину доставили в медучреждение, где ему была оказана вся необходимая помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В областной прокуратуре отметили, что авария произошла днем во вторник возле дома №7 на улице Маркова. Пешеходный переход был обозначен дорожными знаками.

Ранее сообщалось, что утром в среду в аварии в Сергиевом Посаде пострадали три человека.