Второй этап работ по модернизации контейнерных площадок проведут в Подмосковье

В Подмосковье стартует второй этап программы по модернизации контейнерных площадок, в рамках него к июлю 2025 года в 45 округах обустроят около 900 пунктов сбора отходов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий территорий государственному жилищному надзору Московской области.

«Совместно с администрациями муниципалитетов мы прорабатываем те контейнерные площадки, на которых наш ЦУР выявляет больше всего перенакоплений. <…> Основная задача — расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, наибольшее число площадок обновят в Домодедово, Истре, Подольске и Красногорске. Все они будут оборудованы плотными металлическими стенами и крышей, а также дополнительными баками и бункерами для крупногабаритных отходов. Третий этап программы реализуют осенью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.