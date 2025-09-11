Выборы в муниципальные Советы депутатов стартуют в Подмосковье 12 сентября

Выборы в муниципальные Советы депутатов стартуют в Московской области 12 сентября. Они пройдут в девяти округах, в том числе в Луховицах состоятся дополнительные выборы на замещение депутатского мандата.

От партии «Единая Россия» были выдвинуты 196 кандидатов, в их числе 16 участников специальной военной операции.

Для проведения выборов в Подмосковье будет открыто 593 избирательных участка. При этом можно будет отдать свой голос путем дистанционного электронного голосования. Для этого до 8 сентября нужно было подать заявление на Госуслугах. От Подмосковья поступило более 45 тыс. таких заявлений.

По словам председателя Мособлдумы, секретаря областного отделения «Единой России» Игоря Брынцалова, члены фракции будут проверять, как организована работа на избирательных участках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области началось обучение участников проекта «Герои Подмосковья».