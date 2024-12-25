Выплаты на покупку школьной формы начали переводить в Подмосковье семьям погибших участников СВО

Семьи погибших участников специальной военной операции из Подмосковья начали получать ежегодную выплату на покупку школьной формы, ее размер составляет 10 тыс. рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Мы уже направили первые выплаты нашим семьям. Этой поддержкой нам удастся охватить более 2 тыс. школьников. Подобная практика зарекомендовала себя в многодетных семьях, в этом году свыше 160 тыс. детей получили выплату на школьную форму», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, выплату назначают в автоматическом режиме, ее зачислят всем семьям до конца недели. Воспользоваться мерой поддержки могут подмосковные семьи, дети в которых проходят обучение в муниципальной школе региона.

Если выплата не поступит, можно обратиться к сотруднику социальной защиты в МФЦ или по телефону горячей линии 122-6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.