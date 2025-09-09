Выставка местных художников открылась в подмосковных Химках
В Химках в выставочном комплексе «Артишок» состоялось торжественное открытие выставки-конкурса «Типичные Химки. Город Победителей», в экспозиции насчитывается более 40 картин 14 местных художников в разных техниках и жанрах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Выставку-конкурс открыли под новым названием «Город Победителей», в работах авторы изобразили знаковые исторические места и эпизоды современной жизни города.
«Наш проект – о жизни города. Он направлен на то, чтобы в культурной жизни города появились новые имена и события. Каждый получает возможность поделиться своим творчеством со зрителем и показать, что у него на сердце», – поделился куратор выставки и член Союза художников России Александр Белугин.
Проголосовать за понравившиеся картины можно на выставке по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, 2а, победителей наградят 20 сентября.
