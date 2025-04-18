Выставка «Зарисовки с фронта» пройдет в подмосковных Химках

В Химках в выставочном комплексе «Артишок» во вторник, 22 апреля, откроется выставка «Зарисовки с фронта», на которой можно будет увидеть подлинные зарисовки с полей Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В экспозиции будут представлены 12 коллажей с зарисовками с фронта, на которых изображены портреты солдат и сослуживцев, места сражений, полевые лагеря и не только. Автором выступил свидетель войны Виктор Титов, его работы на выставке представит его сын, Вадим.

«На бумаге художник отразил главные события и характерные черты происходящего. В числе его работ — настоящая хроника боевого пути офицера Красной Армии и участников Московской битвы», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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