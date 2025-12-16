Взрослое отделение Немчиновской врачебной амбулатории открылось в Одинцово

Отделение расположено в поселке Новоивановское. В нем будут оказывать помощь более чем 7,6 тыс. жителей. Прием ведут терапевты, невролог, хирург, офтальмолог и гинеколог. Также в отделении можно пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию.

В отделении обустроили комфортные зоны ожидания, кабинеты вакцинации, забора крови, УЗИ, ЭКГ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив МОНИКИ с юбилеем учреждения.