Взрослое отделение Немчиновской врачебной амбулатории открылось в Одинцово
В Одинцово заработало взрослое отделение Немчиновской врачебной амбулатории
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Одинцово заработало взрослое отделение Немчиновской врачебной амбулатории. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Отделение расположено в поселке Новоивановское. В нем будут оказывать помощь более чем 7,6 тыс. жителей. Прием ведут терапевты, невролог, хирург, офтальмолог и гинеколог. Также в отделении можно пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию.
В отделении обустроили комфортные зоны ожидания, кабинеты вакцинации, забора крови, УЗИ, ЭКГ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив МОНИКИ с юбилеем учреждения.