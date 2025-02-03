Взрывобезопасные лифты начали производить в Подмосковье

Производство взрывобезопасных лифтов запустили в Мытищах, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Предприятие уже принимает заказы на выпуск оборудования.

Производство запустил лифтостроительный завод «Пульс». Новую продукцию можно будет использовать в зонах с повышенной опасностью, в том числе на объектах с высоким риском взрыва или пожара.

В запуск производства инвестировали 60 млн руб. В планах — выпускать до 100 единиц оборудования в год. Как пояснили на предприятии, каждый взрывобезопасный лифт создается по индивидуальным параметрам в зависимости от специфики предприятия.

Безопасность лифтов обеспечивается за счет герметичной оболочки, искробезопасных электрических цепей и специальных кабелей. При производстве используются материалы с минимальным риском трения и нагрева.