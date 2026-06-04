Взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили минометную мину времен Великой Отечественной войны в Рузском округе

В Рузском округе обезвредили мину времен Великой Отечественной войны

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Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]

В Рузском муниципальном округе специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» успешно ликвидировали опасный боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Инцидент произошел в среду, 3 июня. Взрывотехники маневренно‐поисковой группы специализированного поисково‐спасательного отряда обезвредили находку, обнаруженную на территории округа. О подозрительном предмете в службу экстренной помощи «Система‐112» сообщил один из местных жителей. Как выяснилось, владелец садового участка в поселке Тучково наткнулся на опасную находку во время земляных работ.

Прибывшие на место специалисты быстро установили, что обнаруженный предмет — это 82‐миллиметровая минометная мина периода Великой Отечественной войны. Боеприпас аккуратно поместили в специальный контейнер и вывезли подальше от жилых домов. Обезвреживание прошло в полном соответствии с регламентом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе снижается уровень преступности.

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