За 11 месяцев 2025 года в Подмосковье произвели почти 255 тыс. тонн охлажденного мяса птицы

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали об увеличении объемов производства охлажденного мяса птицы в регионе.

«За период с января по ноябрь объем производства охлажденного мяса птицы достиг 254,8 тыс. тонн – это на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года», - сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что добиться таких результатов удалось за счет использования современных технологий и модернизации оборудования на предприятиях.

В Подмосковье производят более 21% от всего объема охлажденного мяса птицы в ЦФО и 8% от общего объема по России. Область занимает второе место по стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования современных технологий в сельском хозяйстве.