За 3 месяца в Московской области зарегистрировали 15,9 тыс. преступлений

За первые три месяца 2026 года в Подмосковье зафиксировали 15 905 преступлений — это на 12,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Положительная динамика прослеживается сразу по нескольким ключевым показателям. Так, число правонарушений, совершенных в общественных местах, снизилось на 15% и составило 2675 случаев. Заметно уменьшилось количество преступлений, совершенных лицами с криминальным прошлым: их зарегистрировано 3961, что на 15,2% ниже прошлогодних значений. Еще более существенная отрицательная динамика наблюдается среди правонарушений, совершенных в состоянии опьянения: здесь снижение достигло 20,8%, а общее число таких эпизодов составило 1244.

Позитивные изменения коснулись и сферы киберпреступности: количество противоправных деяний, связанных с использованием информационно‐телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, сократилось на 20,6% — до 3892 случаев.

Статистика отдельных видов преступлений демонстрирует разнонаправленные тенденции. С одной стороны, заметно сократилось число хулиганских действий: за отчетный период зарегистрирован всего 31 факт, что на 36,7% меньше, чем годом ранее. Также снизилось количество грабежей (166 случаев, минус 15,7%) и краж с проникновением в жилище (128 эпизодов, минус 48,8%). Число краж транспортных средств уменьшилось на 39,1% — до 39 случаев. В сфере незаконного оборота наркотиков зафиксировано 2025 преступлений, что на 22,9% ниже показателей прошлого года.

С другой стороны, отмечен рост отдельных категорий правонарушений. Число мошенничеств увеличилось на 3,4% и достигло 3484 случая, а количество краж в целом выросло на 1,1%, составив 3695 эпизодов. Кроме того, зафиксирован прирост разбойных нападений на 24,1% — всего зарегистрировано 36 таких преступлений.

В сфере безопасности дорожного движения также зафиксированы улучшения. Количество нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) сократилось почти вдвое — на 48,9%, до 116 фактов. При этом число ДТП со смертельным исходом уменьшилось на 30,1% и составило 58 случаев.

