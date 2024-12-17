За девять месяцев в отрасль коммунального хозяйства Подмосковья устроились 3,5 тысячи специалистов

За три квартала этого года в отрасль коммунального хозяйства Подмосковья были привлечены три с половиной тысячи специалистов, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Примерно 3,3 тысячи человек трудоустроились в профильные муниципальные бюджетные учреждения. В их числе больше всего рабочих по благоустройству — 2,8 тысячи человек. Также более 200 пришли работать в управляющие компании. Большинство — дворниками, уборщиками и слесарями-сантехниками.

Всем сотрудникам оказывается поддержка. При необходимости их обеспечивают общежитиями, предоставляют им соцподдержку и профессиональное обучение.