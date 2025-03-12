За два года порталом «Детство» воспользовались почти 447 тыс. раз

Порталу «Детство» , который был создан НИКИ детства и Министерством здравоохранения Московской области, исполнилось два года. За это время им воспользовались около 447 тыс. раз.

Сайт был создан для того, чтобы предоставить родителям полезную и проверенную информацию о здоровье детей. Врачи могут найти на нем информацию о важных медицинских мероприятиях, введении новых законов, обновлениях клинических рекомендаций.

«На протяжении двух лет мы ежедневно публикуем новости, памятки, видео-курсы и статьи», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Портал стал самым востребованным из четырех тематических ресурсов Минздрава Подмосковья. Число уникальных пользователей составляет порядка 319 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько врачей нашли работу в регионе по программе «Приведи друга».