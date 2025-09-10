За летний сезон в Сергиевом Посаде отремонтировали более 24 км дорог

Ремонт более чем 24 км дорог провели в Сергиевом Посаде по итогам летнего сезона. Работы были выполнены на 45 объектах, общая площадь которых превысила 150 тыс. кв. м.

На проведение работ направили более 300 млн руб. из регионального и муниципального бюджетов. Особое внимание уделили сельским территориям: по инициативе фракции «Единая Россия» в народную программу включили ремонт 12 проселочных дорог.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в муниципальном Совете депутатов Константина Негурицы, если в 2024 году отремонтировали почти 100 тыс. кв. метров дорог, то в 2025 году этот показатель составил более 150 тыс. кв. метров. В 2026-м планируется отремонтировать 24 км дорог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту проселочных дорог области.