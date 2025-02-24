За месяц на Мытищинской хорде зафиксировали более 717 тыс. проездов
В феврале автомобили более 717 тыс. раз проехали по Мытищинской хорде
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
На Мытищинской хорде с начала февраля было зафиксировано свыше 717 тыс. проездов. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ранее на трассе начал действовать платный проезд. Внести оплату можно с помощью транспондеров. Также оплата доступна на сайте концессионера — с помощью кнопки «Быстрая оплата» или в личном кабинете.
Дорога состоит из пяти участков. Наибольшей популярностью из них пользовался выезд на Ярославское шоссе.
Трассу открыли в середине декабря прошлого года. Ее протяженность составляет 16 километров. В составе дороги — шесть развязок, 11 мостов и путепроводов, а также 27 съездов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о старте работ в рамках четвертого этапа реконструкции Каширского шоссе в Ленинском городском округе.